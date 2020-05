“90% de árbitros en España son del Real Madrid”: Histórico silbante español habla de las preferencias de sus colegas

Eduardo Iturralde aseguró que la mayoría de los colegiados tienen un equipo favorito y que casi todos se inclinan por los merengues

Hace apenas unos días, Mark Clattenburg reveló que desde el medio tiempo de la final de la Champions League del 2016 él y su cuerpo arbitral se dieron cuenta que se habían equivocado al dar por bueno el gol de Sergio Ramos que ayudó a que el Real Madrid levantara la copa. Desde ese momento hubo mucha polémica sobre si los árbitros se equivocan de forma natural o si actúan con la intención de ayudar a los merengues. Pues bien, hoy hay más leña en el fuego, ya que un exárbitro histórico del balompié español señaló que, en su experiencia, la mayoría de sus colegas simpatiza con el equipo blanco.

“Les guste o no a los del Barça, el 90% de la población española, quitando Cataluña, es del Real Madrid”, dijo a la cadena Ser Eduardo Iturralde, quien aún posee el récord de más partidos pitados en Primera División, el de más tarjetas amarillas mostradas y el de más penales marcados.

“Ahora hay más gente del Barça, porque la gente joven ha visto los títulos del Barça de Guardiola. Pero antes de la era Messi, ¿cuánta gente era del Real Madrid en España? ¿El 70%?”, continuó.

Eso sí, el silbante no señaló que los árbitros beneficien con intención a un equipo sobre el otro, sino que aclaró que son humanos, que como tales ocasionalmente se equivocan y que también tienen a un equipo favorito.

“No venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el futbol y si te gusta el fútbol no hay nadie al que no le guste un equipo… Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y allí la gente es del Athletic. Pero en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así”, añadió.

“A mí me da lo mismo cualquiera de los dos. Todo el mundo sabe que yo soy del Athletic, pero le perjudicaría por intentar ser justo”, finalizó.