Fallece el canterano del PSG y seleccionado francés sub 20 Jordan Diakiese, tenía 24 años

Notre club est aujourd' hui endeuillé. C'est avec une immense et profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre joueur Jordan Diakiese agé de 24 ans hier après-midi à Paris. Arrivé en juillet dernier, ce garçon attachant a vite fait l'unanimité sur le terrain comme en dehors. Toujours souriant , assez discret , travailleur , Jordan avait su s'intégrer très rapidement dès son arrivée. La famille Furianinca dans son ensemble est très touchée par ce drame. Le Staff , ses coéquipiers ainsi que tous les dirigeants et bénévoles sont tous très affectés. Nos premières pensées vont bien évidemment vers sa famille, ses amis et ses proches. Riposa in Santa Pace Jordan , Serai sempre un lione Furianincu 🙏 #InsemeSiPò