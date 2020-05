Preparan nueva función de Twitter para que elijas quién puede contestar tus tuits

Twitter está desarrollando y probando una nueva función para que elijas quién puede contestar tus tuits con el objetivo de mantener una conversación solo con las personas que se mencionen.

Con la nueva opción al escribir el tuit se podrá mencionar a la gente con la que se quiere conversar en ese hilo, con un nuevo apartado de permisos y escoger que solo las personas mencionadas puedan responderlo.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020