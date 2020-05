Raúl Jiménez, primer mexicano que vuelve a entrenar en grupo tras la pandemia

En medio de una gran polémica en todo el mundo sobre el regreso del fútbol y la reanudación de entrenamientos, la Premier League es una de las primeras ligas en permitir que sus jugadores pasen a una segunda etapa en las instalaciones de cada club, ya que les permitió entrenarse en pequeños grupos después de someterse a pruebas de coronavirus.

Tal es el caso del Wolverhampton, que por fin logró avanzar un pasito más en el regreso a la normalidad. Con esto, Raúl Jiménez se convirtió en el primer mexicano en conseguir entrenar en grupo, ya que hasta el momento otros futbolistas aztecas, como el caso de “Tecatito” Corona, vieron cancelada su liga, y otros, como el “Chucky” Lozano, continúan realizando trabajos de forma individual; en sus centros de instalaciones, pero guardando la sana distancia respecto a sus compañeros.

Aún así, los Wolves continúan tomando muchas medidas de seguridad sanitaria para minimizar el riesgo de contagio. Todos se realizaron las pruebas de coronavirus el lunes pasado y lo harán periódicamente, al menos una vez a la semana para detectar oportunamente posibles casos de contagio; también se les toma la temperatura llegando al entrenamiento y varias veces a lo largo del día, ya que tenerla alta es uno de los síntomas de la enfermedad.

