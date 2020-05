Anciano ciclista muere arrollado por hispano sin licencia en Nueva York

Zudi Daci perdió la vida horas después de ser golpeado por un conductor de camioneta sin licencia, mientras paseaba bicicleta en Staten Island (NYC).

Daci, de 79 años, sufrió un severo trauma en la cabeza al ser golpeado en la intersección de Arlene Street y Signs Road en la sección Bulls Head, alrededor de las 8:20 a.m. del viernes.

Más tarde murió en el Centro Médico de la Universidad de Richmond, informó New York Post.

El conductor Faustino Rebollar García, de 43 años, permaneció en el lugar y fue acusado de manejar una camioneta Ford 2000 sin licencia. La investigación está en curso.

“Es una intersección muy, muy peligrosa”, dijo una residente al Staten Island Advance. “Realmente necesitan poner un semáforo aquí (…) Veo accidentes en esta esquina todo el tiempo”.

Driver arrested for killing 79 year old #StatenIsland bicyclist Zudi Daci, on Friday #BikeNYC @TransAlt https://t.co/bEhqXbaOUr

— Rob Foran🚴 (@Aunt_Bike) May 23, 2020