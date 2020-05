Adolescente se casa con su novia al descubrir que le quedan 3 meses de vida

A Chase Smith, un chico joven d 18 años, le dieron tres meses de vida. Le diagnosticaron sarcoma de Ewing cuando tenía 12 años y ha recaído varias veces.

En 2019, descubrieron un tumor alrededor del tubo bronquial izquierdo del adolescente, y en marzo de este año, su condición empeoró.

Se descubrieron también tumores en el pulmón, el hombro y el cerebro de Chase. El pronóstico fue devastador, pero Chase sintió que era una “llamada de atención” de Dios, dijo su padre, Brad Smith, a CBS News.

Chase y su novia, Sadie Mills, habían planeado comprometerse y casarse después de la universidad, pero con la nueva realidad del chico, decidieron acelerar todo y casarse en este momento.

“Chase afirmó que no fue el diagnóstico lo que provocó la boda; fue el deseo de aprovechar al máximo las relaciones que tiene todos los días”, dijo su padre.

Esta pareja de adolescentes de Indiana se conocieron en una competencia de natación. Comenzaron a salir después de encontrarse en una reunión de natación entre los equipos de sus respectivas escuelas, Indian Creek High School y Mooresville High School.

Aunque son jóvenes, sus dos familias les apoyaron. Todos se mostraron extremadamente emocionados y felices por sus nupcias, contó el padre de Chase. De hecho, sus familias los ayudaron a planear una boda en solo cuatro días.

“Realmente fue un esfuerzo familiar: la familia inmediata de ambos lados contribuyó a hacer su parte, pero fueron las hermanas mayores las que se encargaron de organizar todo para que el día fuera perfecto”, dijo Smith.

El video de la ceremonia grabado por la hermana de Chase, Kaitlin, muestra a los jóvenes de 18 años caminar por al altar, en el jardín delantero de la casa familiar. Se casaron frente a sus familiares más cercanos.

Después de la ceremonia, las familias celebraron una recepción, y aunque se planeó rápidamente, se incluyeron todos los elementos tradicionales de una boda. Sadie llevaba un vestido blanco y tenía damas de honor, Chase tenía padrinos de boda, cortaron un pastel de bodas, tuvieron su primer baile y festejaron con familiares y amigos.

Chase actualmente está recibiendo tratamientos de radiación paliativa y pronto comenzará una quimioterapia dirigida, dijo su padre. También está recibiendo trantamientos mensuales para ayudar con su densidad ósea y están buscando medicamentos para frenar o detener el cáncer.

Si bien Chase ha estado ocupado con el tratamiento, todavía puede ver a su nueva esposa a menudo. Sadie ahora vive con Chase y la familia Smith.

