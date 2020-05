Vanessa Guzmán presume cuerpo de infarto desde el gimnasio

View this post on Instagram

Un respiro cualquiera lo merece hazlo profundamente, y vuelve a levantarte…. #SIQUIERESPUEDES #bffbyvg #vanessaguzman #fitnessactress #fitnesmotivation Outfit by www.fitiquesportwear.com @fitiquesportswear (usa mi codigo de compra para un 10 % off BFF10 ) SPONSORED ATHLETE BY @bodyfitnessupplements (international deliveries -entregas internacionales) #sponsoredathlete #supplements #gym fashion #gym life #weights #PERSONALTRAINER #onlinetrainingplan