VIDEO: Del festejo al bochorno; Tom Brady emboca espectacular tiro de golf y se le rompe el pantalón

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, demostró una vez más su espíritu combativo en el deporte y a pesar de las críticas como golfista a lo largo del día en el marco del torneo benéfico “The Match: Champions for Charity”, realizado en el Medalist Golf Club, en Hobe Sound, Florida, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la pandemia de COVID-19.

Es conocida la afición de Brady al golf, pero en la jornada del domingo, jugando con Phil Mickelson a su lado y teniendo como rivales a Tiger Woods y Payton Manning, el multicampeón de la NFL era incluso blanco de burlas por su desempeño en el campo, hasta que llegó el hoyo 7, cuando el ex mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra sorprendió a todos con un espectacular birdie.

Barkley calling out @TomBrady and Brady *immediately* holing out is some instant karma for the ages. pic.twitter.com/Kb0GG6DGWn

