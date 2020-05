Ann Coulter, famosa exseguidora de Trump, critica sin piedad al presidente: “Un completo imbécil”

La autora republicana utiliza otras expresiones, como "idiota"

En 2016, Ann Coulter fue una de las famosas impulsoras de la agenda del presidente Donald Trump, pero desde más de un año, la autora republicana ha cambiado su postura hacia el mandatario.

No, no es que haya dejado atrás su agenda contra los inmigrantes u otras minorías sociales, sino que Coulter considera que el presidente Trump no está cumpliendo con la agenda extrema prometida.

La autora recientemente se sumó al pleito que sostuvieron el mandatario y el exfiscal general Jeff Sessions, quien busca volver al Senado. El primero criticó al segundo por “permitir” la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones de 2016.

Coulter, sin embargo, cree que todo fue culpa del presidente, a quien calificó de “imbécil” e “idiota”.

“Hace 3 años, un completo imbécil de presidente le dijo a Lester Holt de la NBC: ‘Iba a despedir a (James) Comey… [Cuando] decidí hacerlo, me dije a mí mismo y dije: ‘Sabes, este asunto de Rusia y Trump y Rusia es una historia inventada’. ¡BAM! ¡FISCAL ESPECIAL!”

Coulter cree que ese comentario del presidente Trump aceleró el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller, quien lideró la investigación sobre Rusia.

3 years ago, a complete moron of a president told NBC's Lester Holt, "I was going to fire Comey. … [W]hen I decided to just do it I said to myself, I said, 'You know, this Russia thing with Trump and Russia is a made-up story.'" BAM! SPECIAL PROSECUTOR! https://t.co/fIzHtmbOfR — Ann Coulter (@AnnCoulter) May 24, 2020

“Sessions TENÍA que recusarse, eres un completo idiota”, escribió en otro tuit Coulter. “TÚ no tuviste tuvo que ir al programa de Lester Holt y anunciar que despidió a Comey por la investigación rusa. Eso es lo que te consiguió un Fiscal Especial”.

Sessions HAD to recuse himself, you complete blithering idiot. YOU did not have to go on Lester Holt's show and announce you fired Comey over the Russian investigation. That's what got you a Special Prosecutor. https://t.co/fIzHtmbOfR — Ann Coulter (@AnnCoulter) May 24, 2020

Coulter ha criticado en otras ocasiones al presidente Trump, pero en marzo de este año, el mandatario se refirió a ella como “Coulter, la loca”, marcando una mayor distancia entre ambos.