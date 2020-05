Miguel Herrera justificó el regreso de Renato Ibarra a los entrenamientos del América

Ibarra aún tiene dos años de contrato con las Águilas

La polémica de Renato Ibarra y su continuidad con las Águilas del América aún tiene mucha tela de dónde cortar, pues apenas el sábado pasado, el futbolista ecuatoriano volvió a estar en el ojo del huracán, pues se presentó a las instalaciones de Coapa para realizarse análisis de coronavirus y, de igual forma, comenzó con los entrenamientos desde casa.

Dichas acciones fueron severamente criticadas por el entorno que rodea al futbol, pues Ibarra estaba separado del club desde marzo pasado debido a problemas de violencia familiar, pues su esposa lo denunció por haberla golpeado, y solo días después, retiró los cargos en su contra.

Inaceptable que el América aún conserve lazos con un golpeador de mujeres (Renato Ibarra) solo por intereses económicos. Perdóname, Miguel Herrera, pero la educación y los valores del club y de la empresa van más allá de eso… ¿Qué mensaje están enviando? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 25, 2020

La incorporación de Renato con el cuadro azulcrema no depende del técnico Miguel Herrera, pues a pesar de lo ocurrido, el “Piojo” explicó cuáles son las condiciones contractuales del mediocampista sudamericano.

“Es jugador del club. La gente tiene que entender que nosotros no le pedimos decir a Renato ‘No puedes entrenar, no entres a las instalaciones’ porque automáticamente se vuelve un agente libre y entonces el América pierde una gran inversión en ese jugador. Renato tiene un contrato, lo acaba de firmar, creo que todavía tiene dos años más, también no podemos decirle al club ‘Hey olvídense de eso’ él tiene que atender al jugador y después si deciden que no va a jugar en el América, porque eso puede pasar, se venderá o se irá a otro equipo pero como negocio del América tampoco podemos decirle al club ‘tíralo a la calle'”, explicó Herrera en una entrevista para Fox Sports.

Lo que está claro, es que si se concreta la permanencia de Ibarra en Coapa, recibirá alguna sanción extra. Un tema del que también se encargará la directiva de las Águilas.

“La situación disciplinaria, sin duda alguna, la va a checar y determinar la directiva y ver como tiene que haber una sanción o una circunstancia, pero eso siempre se ha atacado de raíz. Lo que pasó conmigo, cuando hubo una situación disciplinaria y me la tuvieron que aplicar, uno la acepta. Entonces él tiene que entrenar, tiene que entrar a las instalaciones porque si él va con su representante y un notario estás en incumplimiento de contrato, me presento en FIFA y adiós me voy a donde quiera. El América está haciendo lineamientos de regla y después tomaremos las circunstancias disciplinarias. Son muchas cosas las que tiene que tomar en cuenta la directiva. Yo en la parte técnica, acataremos al 100% sin chistar nada de lo que la directiva nos proponga.“, concluyó el “Piojo” Herrera.