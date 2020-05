Nuevo caso de brutalidad policial: Afroamericano murió después de que un policía se arrodilló en su cuello en Minneapolis

Cuatro agentes de la Policía de Minneapolis fueron despedidos al estar involucrados con la muerte de un hombre negro el lunes en la noche.

El anuncio de los despidos fue hecho por el Jefe de Policía Medaria Arradondo este martes en rueda de prensa. Los agentes no fueron identificados.

Un video del arresto muestra cuando un policía se arrodilla en el cuello de George Floyd, un hombre negro que era sospechoso de un caso de falsificación en un supermercado.

El detenido grita que no puede respirar en varias ocasiones, pero es ignorado por el agente. Los otros policías no impiden el estrangulamiento pese a los pedidos de la comunidad. Floyd deja de moverse ante las consternación de los presentes. En un momento se ve a un agente tomarle el pulso.

#GeorgeFloyd desperately said “please, I can’t breathe” with a police officer’s knee on his throat as bystanders pleaded to release him.

Any true American would be appalled at government abuse of power. If all lives matter, then Black lives have to matterpic.twitter.com/Zdnk5IuNG7

— Bryan Dawson (@BryanDawsonUSA) May 26, 2020