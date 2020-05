Hispano muere golpeado con un bloque de cemento en Queens

Este fin de semana largo del “Día de los Caídos”, que marcó el comienzo del verano en EEUU, trajo una ola de violencia en NYC, aún con la pandemia.

NYPD anunció cinco homicidios, incluidos tres apuñalamientos y un hombre golpeado con un trozo de concreto.

Una fuente policial le dijo a New York Post que el confinamiento por coronavirus y el aumento de las temperaturas del verano podrían ser una receta para más violencia.

“El hecho de que haya una epidemia y que la gente no pueda salir; las finanzas son horribles para muchas personas que no saben de dónde vendrá su próximo cheque”, dijo la fuente anónima.

“Hay mucha negatividad…. Esta semana va a ser una semana difícil”, predijo.

La última muerte violenta reportada el domingo fue la de Galindo Terrazas (25), encontrado en la avenida 39 en Jackson Heights (Queens), al lado de un bloque de cemento ensangrentado. Fue declarado muerto en la escena poco después de las 6 p.m., dijeron las fuentes.

La ola de violencia había comenzado el sábado en El Bronx: los policías que respondieron a una llamada de asalto en Hoe Avenue encontraron a un hombre de 35 años en el vestíbulo del edificio con tres heridas de bala.

Fue trasladado al Hospital Lincoln, donde lo declararon muerto. Su nombre no fue revelado al momento.

Vincent Gibson, de 42 años, fue arrestado y acusado de homicidio y posesión criminal de un arma por ese caso, según una fuente policial.

El domingo, Deidre Borders (56) fue encontrada en su habitación de la avenida Osgood en Staten Island alrededor de las 11:45 a.m. con múltiples puñaladas y fue declarada muerta en el lugar. Fue el primero de los tres apuñalamientos mortales reportados en el transcurso de ese día.

A las 6:45 p.m., la policía encontró a un joven de 23 años con heridas de arma blanca en el estómago, la espalda y el cuello en East New York (Brooklyn). El hombre, que no ha sido identificado, fue trasladado de urgencia al Hospital Brookdale, donde lo declararon muerto.

Tres horas más tarde, Curtis Nicholas (37) fue encontrado con heridas de arma blanca en una intersección de El Bronx, en el vecindario de Fordham Manor. Fue llevado al Hospital St. Barnabas, donde lo declararon muerto.

El lunes Nicholas fue identificado como un reputado pandillero que, según la policía, estaba entre un grupo de personas que horas antes acusaron a otro hombre, Daywne Murray, de empujar a una mujer en un edificio de apartamentos en El Bronx, dejándola en estado crítico.

Murray (29) fue arrestado como sospechoso por la muerte de Nicholas, informó New York Post.

