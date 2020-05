Joe Biden acusa a Trump de promover una “masculinidad falsa”

El exvicepresidente Joe Biden volvió a la escena pública con mucha fuerza.

El hombre llamado a ser el contrincante del presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 no guardó artillería durante su primera entrevista en persona desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

Según Biden, el presidente Trump no ha dado un buen ejemplo al público durante la crisis sanitaria. Los comentarios los hizo después de que el magnate pasara el fin de semana de Memorial Day jugando al golf sin protección alguna.

“Está avivando las muertes”, dijo Biden a la periodista Dana Bash de CNN. “Se supone que los presidentes deben liderar, no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos”.

CNN's Dana Bash, doing Jeff Zucker's bidding in this Biden interview.

Softballs and sucking up to Biden, allowing him to suggest Trump is the reason why people have died from the coronavirus. In other words, committing murder.

CNN, only caring about their agenda, not you pic.twitter.com/YXWyQPgLvK

— Curtis Houck (@CurtisHouck) May 26, 2020