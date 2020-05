Lili Estefan abre sus piernas de par en par e impresiona con su flexibilidad

View this post on Instagram

#TBT Ayer me salieron estas fotos automáticamente!!! 😃🥳🥳 Este #Emmy fue una SORPRESOTA que me dio la vida en el #2018 !!!! Los tiempos de #Dios son perfectos! GRACIAS una vez más a mis compañeros de la prensa que siempre me han apoyado!! Y en los peores tiempos ME SACARON ADELANTE 🙌💪💪💪💪 y ojalá esto sirva de inspiración para las nuevas generaciones que siguen nuestros pasos 🥰 #Agradecida #SiempreJuntos #daytimeemmys2018 #emmys y a @jessimaldonadotv que me prestó su cartera y me dio #SUERTE 😍