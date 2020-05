Se tatuaron la fecha de su boda pero tuvieron que cancelarla por el coronavirus

Francis Donald y Fionnuala Kearney, dos jóvenes originarios de Newcastle, en Irlanda del Norte, se conocieron hace algún tiempo y decidieron iniciar una relación, la cual formalizaron a finales de 2017 y desde hace 3 años, fijaron que celebrarían su boda el 16 de octubre 2020.

Francis y Fionnuala viajaron a finales de 2019 a Turquía y para celebrar que pronto unirían sus vidas para siempre, decidieron hacerse un tatuaje en el brazo con la fecha en que contraerían matrimonio.

Jamás se imaginaron que la pandemia del coronavirus arruinaría sus planes.

Couple left devastated after having wedding date tattooed on their arms – before big day postponed by coronavirus https://t.co/U8ysOg9U4x

— The Sun (@TheSun) May 26, 2020