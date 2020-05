“Nada la va a traer de vuelta”: padre hispano llora por niña arrollada; conductor drogado queda libre en Nueva York

El conductor “Será arrestado, (irá) a la cárcel, (pero) nada va a traer de vuelta a mi hija”, dijo Luis Cabrera, al reaccionar a la muerte de la pequeña Roussy Cabrera Fuentes, arrollada por un adolescente hispano acusado de manejar drogado en Brentwood (Long Island, NY).

“Ayer por la tarde fui a hacer algo, y mi esposa me llamó”, contó a ABC News el afligido padre al recordar cómo supo que un auto había golpeado a su hija, la tarde del martes.

“No es fácil para mí”, dijo el señor Cabrera. “No es para mí”, repitió.

Cabrera Fuentes fue descrita como una niña feliz que jugaba en su patio cuando vio al perro del vecino y cruzó la calle corriendo.

“Cuando el auto llegó y golpeó a la niña, pensé que era una muñeca la que salió del auto”, dijo el testigo Justin Morales. “Cuando vi a su hermano venir y llorar, entonces lo supe”.

Christian Yanes, de 19 años, fue arrestado en el lugar y luego acusado de conducir bajo la influencia de drogas, específicamente marihuana.

Se declaró “no culpable” ayer y fue puesto en libertad bajo supervisión, con un brazalete SCRAM (sistema de monitoreo de alcohol).

También será evaluado y podría recibir tratamiento por abuso de sustancias.

Driver high on drugs fatally hits 4-year-old girl in Brentwood, police say https://t.co/Y4eBHGAGoM pic.twitter.com/2qcRdhM3y4

— Eyewitness News (@ABC7NY) May 28, 2020