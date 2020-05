Bajar de peso: evita estos 4 alimentos después de las 4 de la tarde

Hay alimentos que te suben de peso e incluso aumentan el riesgo de mortalidad

Para perder peso no tienes que matarte de hambre, sino hacer las elecciones correctas de alimentos que te permitan perder los kilos que están de más, sentirte satisfecho, y adquirir los nutrientes que tu cuerpo necesita.

Lo que comes después de las 4 de la tarde puede maximizar u obstaculizar tu pérdida de peso. El proceso de metabolismo conocido como termogénesis inducida por la dieta (DIT) suele ser menor en la tarde y noche que por la mañana. Aunque hay alimentos con alto contenido de calorías y que no aportan nutrientes, que no solo engordan, sino que también dañan tu salud y que es mejor evitar sin importar la hora del día.

Cuatro alimentos a evitar por la tarde

Pan blanco

El pan blanco es un carbohidrato no saludable, tiene un alto índice glucémico (GI), lo que aumenta de manera rápida tus niveles de azúcar en sangre, te dejándolo cansado después de un rato y con ganas de seguir comiendo.

Los productos hechos con harinas refinadas favorecen la obesidad, interfieren con la pérdida de peso, promueven la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Helado

El helado también es un carbohidrato que contiene una gran carga de azúcar y un elevado índice glucémico y que “resulta una mayor deposición de grasa abdominal”, explica la dietista Edwina Clark a The Sun.

Chocolate con leche

El chocolate es bueno, si hablamos de chocolate negro que tiene la mayor cantidad de cacao, rico en químicos vegetales llamados flavanoles que pueden ayudar a proteger el corazón y ofrece otros beneficios.

En cambio, el chocolate con leche contiene entre 10 y 50% de sólidos de cacao, manteca de cacao, leche en alguna forma y azúcar y el chocolate blanco no contiene sólidos de cacao y está hecho simplemente de manteca de cacao, azúcar y leche, explica la Escuela de Salud Pública de Harvard. En resumen, azúcar y grasa, calorías vacías.

Papas fritas

Papas fritas son una bomba de almidón, tienen un alto índice glucémico, sin contar que están fritas y les agregas sodio (sal) y más calorías con algún aderezo.

No son recomendables a ninguna hora del día. Malas para tu cintura y corazón.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que los participantes que comieron papas fritas dos o tres veces por semana tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación con los que comieron papas sin freír.