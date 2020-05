FOTOS: Protesta en Brooklyn por la muerte de George Floyd terminó en violencia

Brooklyn fue escenario la tarde del viernes de protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis que se tornaron violentas según caía la noche, pocas horas después de la protesta que tuvo lugar en Manhattan. [En el Facebook de El Diario NY hemos seguido en vivo las protestas en Brooklyn. Pueden ver los videos aquí].

El punto de encuentro de los manifestantes fue el Barclays Center, donde antes de las 6 p.m. al menos dos mil personas se reunieron -con mascarillas, pero sin guardar la distancia social- para gritar contra la brutalidad policial ejercida contras los afroamericanos en Estados Unidos.

La mayoría llevaba mascarillas para evitar contagio de coronavirus. Pero no se respetó la distancia social. / Foto: Rafael Cores, El Diario NY

Cientos de agentes del NYPD rodeaban la zona, en las avenidas Flatbush y Atlantic, pidiendo a los manifestantes que se mantuvieran en las aceras y tratando de no caer en las provocaciones.

Pero a partir de las 7 p.m. comenzaron las escaramuzas. Primero una decena de jóvenes se subieron al pequeño montículo situado frente a la entrada principal de la arena. Policías tuvieron que subir para bajarlos por la fuerza. Ahí comenzaron los arrestos.

Poco después policías antidisturbios lanzaron gas para dispersar algunos puntos calientes. Varias personas tuvieron que ser atendidas con leche o agua en los ojos para reducir el efecto lacrimógeno.

Los manifestantes comenzaron a arrojar botellas hacia la policía. Algunos eran arrestados e introducidos en el Barclays Center. / Foto: Rafael Cores, El Diario NY

Los manifestantes entonces se decidieron a cortar la avenida Flatbush, una de las vías principales de Brooklyn, lo que terminaron logrando pese a las cargas de la policía para retirarlos hacia las aceras. Fueron los momentos más tensos, con decenas de arrestados. Miembros del NYPD vaciaron un autobús urbano que se había quedado atrapado en la avenida y lo comenzaron a llenar con los detenidos. También se trajeron otros dos camiones de prisiones para trasladar a los arrestados.

Las protestas se volvieron aún más violentas cuando comenzaron los arrestos. / Foto: Rafael Cores, El Diario NY

La Polícia tuvo que desalojar varias veces las avenidas Flatbush y Atlantic. / Foto: Rafael Cores, El Diario NY

Otro foco de protestas fue el parque de Front Greene, donde más tarde, alrededor de las 9:30 p.m.- un número menor de manifestantes terminó quemando un furgón del NYPD que estaba vacío, según informó el New York Post.

Demonstrators stopped a police car in the Fort Greene neighborhood of Brooklyn and set it on fire. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/pEtNatGsoJ

— Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020