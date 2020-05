Cientos protestan en el Bajo Manhattan por justicia para Floyd al grito de ‘No Podemos Respirar’

La muerte del afroamericano a manos de policías en Minneapolis reabrió la herida del caso de Eric Garner y provocó manifestaciones en NYC que ya han dejado decenas de detenidos por el NYPD

Un hecho de brutalidad policial en Minneapolis, a 1,197 millas de distancia de la Gran Manzana, a la par de otra situación de aparente racismo en el corazón de Manhattan, el caso de Amy Cooper en el Central Park, trajeron en los dos últimos días a la ciudad de Nueva York, un eco estremecedor que abrió las heridas de grupos que luchan contra las prácticas violentas de los efectivos policiales y la discriminación racial.

Centenares de manifestantes y activistas por los derechos humanos salieron a las calles del Bajo Manhattan este viernes, como parte de una reacción en cadena que se registró en varias ciudades del país, contra el excesivo uso de la fuerza policial y el racismo, luego que registrara la muerte del afroamericano George Floyd, durante un operativo de arresto en Minneapolis.

La masiva manifestación de este viernes que comenzó con una concentración en Foley Square y luego siguió con una marcha por el Puente de Brooklyn se produjo de manera pacífica, contraria a otra realizada el jueves en Union Square, también en Manhattan, y terminó con al menos 80 arrestados y varios policías heridos.

Los activistas pidieron justicia por Floyd, y también recordaron que en 2014, un efectivo del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), sometió en medio de un arresto al afroamericano Eric Garner, quien también falleció luego del operativo de arresto. Seis años después, en Minneapolis, un hecho notablemente similar estremece al país, teniendo como víctima a otro afroamericano, quien antes de perder la vida ante la actuación de varios oficiales, que lo sometían en el suelo, al igual que Garner, gritaba: “No puedo respirar”.

“No podemos respirar”

Las comparaciones de la actuación policial en los casos de Garner y Floyd, ocuparon gran parte de las consignas de los cientos de protestantes en el Bajo Manhattan.

Los manifestantes que exhibían una pancarta gigante con el nombre de George Floyd, justo al frente de la sede de la Corte Suprema de Nueva York, exigieron al Concejo Municipal que apruebe una ley que coloque estándares de control a las actuaciones policiales, bajo las consignas: “No podemos respirar” y “Fuera NYPD”.

“La respuesta de las autoridades de Minneapolis, ha sido notablemente más rápida, ya el policía protagonista de esa brutalidad fue detenido y acusado de asesino. Aquí en Nueva York, que todo el mundo vio como fue estrangulado Garner, por el oficial Daniel Pantaleo, apenas, fue despedido 5 años después.”, dijo el activista boricua de El Bronx, José Lunar.

Entre tanto, Massimo Desoto, un residente de Brooklyn, dijo que en este momento, incluso en medio de una pandemia global, el racismo y la brutalidad policial, no han cesado.

“Es por eso que prometemos nunca detenernos en nuestra lucha por la justicia, hasta que se elimine el estrangulamiento opresivo. Ayer fue Garner, hoy Floyd. ¡Cuántos más faltan! Todos estos efectivos asesinos, deben ser juzgados y encarcelados. Aquí vemos que Pantaleo está libre, solo sancionado, como si hubiese matado a una mosca“, expresó el líder religioso.

Di Blasio: “No volverá a suceder”

El alcalde Bill de Blasio reconoció este viernes, ante medios locales, que si Eric Garner y George Floyd fuesen blancos, no habrían muerto durante encuentros violentos con la policía.

“He dicho que en la ciudad de Nueva York, también vamos a actuar de inmediato. Este tipo de cosas simplemente, no pueden suceder. Es algo muy doloroso, que es insólito lo veamos en pleno 2020. En el caso de Garner, tuvimos un veredicto distinto por una decisión del Departamento de Justicia Federal“, dijo el mandatario.

El comisionado de Policía Dermot Shea dijo que las protestas pacíficas son parte de la vida civilizada de la ciudad, pero exigió a los manifestantes que lo hagan en paz y sin generar destrucción y violencia.

Reacciones en el seno de NYPD

Un total de cuatro funcionarios activos y jubilados de NYPD, hicieron público su repudio en contra de su colega Derek Chauvin, el oficial de la policía de Minneapolis, señalado de haber estrangulado a un hombre afroamericano.

“Soy George Floyd”, dicen cada uno de los oficiales efectivos de la Uniformada, dos de ellos jubilados, en mensajes en las redes sociales en donde lamentan la impactante escena de violencia policial.

Trascendió este viernes de igual forma, el video del detective de la unidad antinarcóticos del norte de Brooklyn, Dmaine Freeland, quien en dos minutos rompió la línea azul del silencio, que generalmente evita que otros policías se critiquen entre sí.

“Quiero decir que ese oficial falló en ambos aspectos y porque ha fallado, no es mi amigo, no es mi hermano, pero es mi enemigo. No es mi enemigo por ninguna raza, credo o color. Él es mi enemigo, porque trajo deshonra al uniforme y la insignia”, subrayó Freeland.

Piden castigo contra supuesta “racista” del Central Park

Además de la conmoción nacional que causó la muerte George Floyd en Minneapolis, otro hecho en esta misma semana puso más combustible al fuego de las protestas en la Gran Manzana, en contra de conductas aparentemente discriminatorias, hacia las personas de color.

En un incidente grabado en video, una mujer blanca, Amy Cooper se sintió “amenazada” cuando un caminante negro en el Central Park, le exigió que le colocara la correa a su mascota, como indica le ley.

La mujer reaccionó llamando a la policía reportando que “un hombre afroamericano me está amenazando a mí y a mi perro”. La hermana del hombre hizo público el video y el caso dio un giro a un gran escándalo de supuesto racismo, costándole a Cooper su empleo y un pedido de que le prohíban entrar a Central Park, de por vida.

El Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York, Jumanee Williams ha solicitado que la mujer sea procesada y activistas presionaron también para que sea detenida.

Este viernes, el jefe de NYPD, Terence Monahan, aclaró que la Uniformada aún no ha decidido si acusar a la mujer blanca señalada de hacer una llamada “falsa” al 911, por motivos raciales en el emblemático parque neoyorquino.

“Estamos investigando qué cargos, si los hay, puedan presentarse contra ella. Obviamente, no queremos hacer un arresto si la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, no está segura de si pueden procesarlo”.

Monahan destacó que si se trata de una llamada falsa y se puede probar, habrá un arresto, pero solo si se comprueba en base a los rigores de la ley.

Saldo del efecto Floyd en NYC

82 personas estaban arrestadas hasta este viernes por su actuación supuestamente violenta durante las manifestaciones de los dos últimos días en el Bajo Manhattan.

5 manifestantes enfrentan cargos graves por agredir con objetos contundentes a funcionarios de NYPD.

3 agentes de la Uniformada fueron gravemente heridos.

1 efectivo de NYPD, sufrió una grave conmoción cerebral, tras ser agredido por manifestantes.

¿Historias paralelas?