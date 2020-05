Héctor Sandarti empieza una nueva aventura, pero el público de Telemundo pide que vuelva 

Parece que no existe posibilidad alguna de que el guatemalteco regrese a Un Nuevo Día, pese a la insistencia de los fans. El conductor regresará a México

Héctor Sandarti lleva una semana afuera de Un Nuevo Día, el famoso matinal de Telemundo. Según comentó el conductor de televisión de origen guatemalteco la producción le comunicó su salida un día antes, situación que llenó de más dolor su despedida el pasado viernes.

Una semana después de su despedida Héctor Sandarti ha conversado con un medio mexicano al que le comentó que ahora volverá a su faceta de conferencista.

Sandarti le dijo a El Universal: “No soy un experto en psicología, pero sí soy una persona a la que le ha tocado enfrentar momentos duros en la vida”.

En dicha entrevista el guatemalteco cree que sus experiencias le pueden servir de mucho a otros que también busquen consejo. “Creo que he tomado decisiones buenas y lo he hecho de tal manera que, el día de hoy sigo en pie y enfrentando el futuro. Me gustaría aprovechar las plataformas para seguir esa línea y llevar mensajes positivos“, declaró Sandarti según también reportó la revista Hola!

Se sabe que Héctor regresará pronto a México, y que después de que el jueves pasado se hiciera oficial la salida del conductor de Un Nuevo Día, el agente de éste empezó a recibir muchas ofertas laborales, hecho que lo llenó de tranquilidad y satisfacción.

“A pesar de la situación crítica que está pasando la industria, hay mucho interés para que yo vuelva a hacer algo”, dijo Sandarti.

Lamentablemente después de su salida del programa los fans de Un Nuevo Día se mantienen firmes en su deseo que el conductor vuelva e incluso amenazan con dejar de ver el show matutino y pasarse a Despierta América a la espera de su regreso, hecho que parece esta lejos de poder ocurrir.