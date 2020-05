Hombre le disparó a su propio padre frente a policías en Nueva York

Desde el interior de su casa, un hombre armado con una escopeta disparó a su padre y policías del condado Suffolk que hablaban en el camino de entrada.

Los disparos estallaron justo antes de las 8 p.m. el miércoles, cuando los oficiales llegaron a la casa ubicada en Manor Lane en Jamesport (Long Island) por un incidente doméstico, según la policía.

Mientras los oficiales hablaban con William J. Klatt (60) en el camino de entrada a la casa, su hijo de 32 años, William G. Klatt, abrió una ventana y comenzó a disparar al grupo.

El hijo continuó disparando mientras salía de la casa. Los policías respondieron también con fuego, alcanzándolo una vez.

El herido fue llevado al Peconic Bay Medical Center en condición estable. Los cargos están pendientes contra él, informó New York Post.

Tres oficiales y el padre del atacante fueron tratados por heridas leves en el tiroteo potencialmente mortal, dijeron los policías.

Long Island man fires shotgun at dad, Suffolk County NY officers in front of home: cops https://t.co/s3kdfE66aT via @nypmetro

— Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) May 28, 2020