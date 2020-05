Renato Ibarra no es el único: Otros casos de violencia doméstica en el fútbol mexicano 

Ibarra es solo uno de los múltiples casos de violencia doméstica en México

La noche del 6 de marzo de 2020 Renato Ibarra fue detenido por violencia familiar contra su pareja, Lucely Chalá. Desde ese día, los ojos del entorno futbolístico están sobre el jugador del América, sin embargo, la agresión que cometió no es una excepción y en el fútbol mexicano han existido otros casos de violencia doméstica.

Raúl Jiménez

En 2012, cuando iniciaba su carrera, Raúl Jiménez fue acusado de violencia por Dulce María García Lazcano, mujer que señaló al que fuera jugador del América de agresión física.

Dulce María García demandó a Raúl Jiménez ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El documento, de acuerdo a ESPN, decía: “Nos encontrábamos estacionados, luego empezamos a discutir porque yo ya quería terminar con él y le dije ya que se acabe y yo quería encender el coche cuando él no me dejaba y en eso él agarró el extinguidor (sic) y me empezó a golpear brutalmente en mi cabeza. Yo gritaba y forcejeaba para que ya no me golpeara y me dio una patada en el brazo y me decía te voy a matar, idiota”.

Ya en enero de 2013, Raúl Jiménez aseguró que si bien conocía a Dulce María, nunca la agredió.

Jonathan Fabbro

La violencia doméstica es un tipo de abuso (incluido el sexual) que no solo se ejerce sobre la pareja, lamentablemente también puede involucrar a cualquier otro miembro de la familia.

En 2017, el futbolista de Lobos BUAP Jonathan Fabbro, fue acusado por abusar sexualmente de su ahijada en Argentina. El jugador fue extraditado a su país en 2018 y un año después recibió una condena de 14 años de prisión.

Eso significa que el ex jugador de River Plate, Chiapas y Lobos BUAP saldrá de la cárcel el 19 de diciembre de 2033, pese a intentar salir durante la pandemia de coronavirus, solicitud que le fue negada dos veces.

El ex jugador de Boca y River, Jonathan Fabbro, condenado por abusarde su propia ahijada y condenado a 14 años de cárcel, quiso aprovechar la volada del Coronavirus para salir de la cárcel y le respondieron por segunda vez, y en forma muy dura, que no. https://t.co/gonqNXZ1Sx — Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 7, 2020

Luis García

Luis García y Kate del Castillo se casaron en el 2000, año en que el futbolista se retiró del fútbol después de jugar con el Morelia y Puebla. El caso de violencia doméstica entre la actriz y el comentarista es uno de los más conocidos del fútbol mexicano.

La pareja estuvo casada un año y medio; y después de separarse Kate del Castillo denunció a Luis García por malos tratos. En 2017, la actriz se unió a una campaña donde relató lo que sufrió al lado del entonces futbolista.

“Me decía que era una actriz terrible, que debía tomar clases. Cuando se despertaba me decía: ‘Dios mío, estás más fea que ayer’. Y se reía. Después él empezó a tocarme, a golpearme, a patearme, trató de asfixiarme muchas veces”.

