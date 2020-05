Tachan a Kylie Jenner de mentirosa, dicen que ya no es billonaria y ahora se defiende en Twitter

Kylie asegura que en estos momentos lo que menos le importa es saber cuánto dinero tiene

Forbes ha declarado que Kylie Jenner no es billonaria. A través de un artículo titulado: “Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire“, la famosa publicación asegura que todo lo que se ha dicho sobre la fortuna económica de Kylie ha sido en base a una telaraña de mentiras tejida por ella su mamá Kris Jenner alrededor de Kylie Cosmetics. Dicho medio básicamente expone que para asegurar que Kylie era billonaria se inflaron los números de sus ingresos e impuestos.

Ante la información expuesta por Forbes son muchos los que señalan y tachan a Kylie de mentirosa. “Kylie mintió” dicen en Twitter y en el resto del Internet.

Los ataques han hecho que Kylie Jenner reaccione en las redes sociales y en uno de sus primeros mensajes la joven empresaria dijo:

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté estar allí NUNCA. Punto“.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Kylie también hizo alusión a la acusación que realizan sobre la inflación de números sobre las declaraciones de impuestos presentadas por su parte, pero sobre este punto lo único que hace es alzar la voz y repreguntar sobre este tema.

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

En medio del escándalo Kylie intenta cerrar la discusión aceptando que es una mujer bendecida por la hija -Stormi- que tiene y el negocio exitoso que ha logrado crear.

but okay 🤍 i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i’m doing perfectly fine. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

La joven Jenner también expone que de momento lo que menos le importa es saber a cuánto asciende su fortuna, sobre todo porque sus fans creen que ahora está preocupada por haber perdido el título de “joven billonaria”.

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

En enero del año 2020 Kylie vendió el 51% de su famosa marca de maquillaje “Kylie Cosmetics” a Coty, una gigante y famosa compañía de belleza. En su momento se valuó que el imperio de Kylie valía $1.2 billones de dólares y se pagó la cantidad en relación al supuesto valor, a raíz de todo lo anterior y por las cifras expuestas por el clan Kardashian-Jenner Forbes dijo que Kylie Jenner era billonaria. Hoy, Forbes se ha retractado.

Según ha expuesto dicha revista, la forma en la que la familia presentó a Kylie Cosmetics como un negocio rentable y exitoso fue a través de impuestos falsos, números, documentos y más para pintar a dicha empresa como un negocio de gran magnitud.

Aquí todos los memes y comentarios que se han generado a raíz de que Kylie Jenner ha dejado de ser billonaria según Forbes.

Forbes quitándole el título de “Billionaire” a Kylie Jenner pic.twitter.com/0B5PJfsXxN — Alejandro ➐ (@danielorcan1) May 29, 2020

Forbes dice que Kylie Jenner no es multimillonaria sino una estafadora y mentirosa.

Lady Gaga saca #Chromatica

Britney Spears regresa con #MoodRing su primera canción en 4 años.

Taylor Swift VS Donald Trump pic.twitter.com/0bN2yoO4Yr — Sebastián🪐⚡️ (@FONTECHA19) May 29, 2020

kylie llorando luego de que forbes dijera que era una mentirosa, que infló sus ventas y que en realidad no tiene un billón de dólares si no novecientos millones#kyliejenner pic.twitter.com/quA5ZSDqxf — José (@itsjosevzla) May 29, 2020

Para cerrar mayo del 2020:

-La revista Forbes le quita el título de multimillonaria a Kylie Jenner.

-Britney Spears le quita el número 1 a Lady Gaga como si nada.

– Taylor quemo a Trump. pic.twitter.com/ILJZEe25uH — Fabrizzio Manrique Akkermans 🏳️‍🌈 (@Fmanrique31) May 29, 2020

*Forbes llama mentirosa y estafadora a Kylie Jenner* La stormi: pic.twitter.com/wu47Moi7e1 — 𝐋𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦𝐢 🌩 (@la_stormi) May 29, 2020