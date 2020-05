Un adolescente y dos adultos mueren acuchillados en menos de una hora en Nueva York

Tres personas murieron anoche en dos incidentes con armas blancas en El Bronx y Manhattan, en menos de una hora.

La primera víctima fue un hombre de 32 años apuñalado en un edificio de apartamentos en el sur de El Bronx, donde una mujer fue detenida como sospechosa, dijo la policía.

La policía encontró a la víctima herida en el estómago justo antes de las 8 p.m., en un edificio en Tinton Ave., cerca de E. 160th St. Los médicos lo llevaron al Hospital Lincoln, pero no pudo ser salvado.

Menos de una hora después, un adulto y un adolescente fueron asesinados a puñaladas en el pasillo del tercer piso de un edificio NYCHA del Upper West Side.

Los policías encontraron a las víctimas apuñaladas repetidamente en el cuello y el pecho en Frederick Douglass Houses, en 868 Amsterdam Ave.

Un hombre de 36 años murió en el lugar. Los médicos apresuraron al otro, un adolescente, al Hospital St. Luke, pero no pudo ser salvado.

Aunque los investigadores estaban estudiando la posibilidad de que un negocio de drogas saliera mal, aún no hay una versión oficial sobre lo sucedido ni ha habido detenidos en este caso.

NYPD no ha revelado los nombres de las víctimas en ninguno de estos incidentes, acotó Daily News.

Three people were stabbed to death in separate attacks in the Bronx and Manhattan. https://t.co/qandUe2Spt

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 29, 2020