“No pienses que esto no te afecta”: el asesinato de George Floyd sacude al mundo del deporte

LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade… infinidad de estrellas de la NBA ya han hecho sonar su voz para reprobar como nunca el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Es normal que cuando hay un crimen de esta naturaleza, los que siempre se unen a la causa son los jugadores afroamericanos de la liga de basquetbol.

Pero esta vez, no son solo ellos los que han dado un paso al frente para terminar de una vez por todas con los crímenes de odio que se viven en Estados Unidos, pues los jugadores blancos de la NFL, que normalmente no se involucran en las protestas racistas, también alzaron el puño y se unieron a la queja.

Incluso Michael Jordan, normalmente alejado de la polémica en este tipo de situaciones, envió a través de sus redes un mensaje poderosísimo invitando a no voltear la cara y hacer como que el problema del racismo no existe en Estados Unidos.

