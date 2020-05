Republicanos presentan iniciativa de ley para que los estados no ayuden a los inmigrantes

Legisladores republicanos presentaron esta semana una iniciativa de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para evitar que los gobiernos estatales ofrezcan ayuda económica a los inmigrantes indocumentados afectados por la crisis del coronavirus.

La iniciativa “No Bailouts for Illegal Aliens Act” es promovida por el senador Tom Cotton de Arkansas y por el diputado Ken Buck de Colorado.

Los legisladores de Partido Republicano proponen retener el envío de dinero del gobierno federal a los estados que emitan cheques de estímulo económico por el coronavirus o que ofrezcan cualquier otro tipo de ayuda financiera a los inmigrantes indocumentados.

La iniciativa republicana se presenta una semana después de que el gobierno de California iniciara la entrega de $500 dólares a los indocumentados y días después de que la ciudad de Seattle solicitara al gobernador de Washington la creación de un fondo de alivio para los inmigrantes sin papeles en ese estado.

Today, I introduced the No Bailouts for Illegal Aliens Act to ensure taxpayers aren’t bailing out states and localities that are setting up programs to send COVID-19 cash payments to illegal immigrants. https://t.co/X5M1v2JZTp pic.twitter.com/EuFPttlnke

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) May 28, 2020