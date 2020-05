Trump designará a ‘Antifa’ como grupo terrorista; sugiere desplegar Guardia Nacional en estados con protestas

El presidente Donald Trump informó que su Gobierno designará al movimiento Anti-Facista (Antifa) como una Organización Terrorista.

Lo anterior luego de que varios conservadores han señalado –sin pruebas– que esa organización está detrás de las protestas violentas por la muerte de George Floyd.

“Los Estados Unidos de América designará ANTIFA como una Organización Terrorista”, dijo el mandatario en un breve mensaje en Twitter.

Las organizaciones que se adhieren o se autodefinen como Antifa son catalogadas como extremistas, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), que los comenzó a clasificar desde 2012, cuando al menos 18 antirracistas autodenominados irrumpieron en un restaurante familiar suburbano de Chicago y atacaron a un grupo de nacionalistas blancos, desatando una batalla sangrienta.

Aunque ese año el seguimiento de estos grupos extremistas son catalogados y sus acciones monitoreadas, éstas comenzaron muchos años antes, pero eran aisladas y con menos miembros.

Minutos más tarde del mensaje del presidente, el Departamento de Justicia (DOJ) indicó que los responsables de los disturbios identificados con grupos ‘Antifa’ serán perseguidos legalmente como terroristas.

“Para identificar a los organizadores e instigadores criminales, y para coordinar los recursos federales con nuestros socios estatales y locales, la Policía Federal está utilizando nuestra red existente de 56 Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF) regionales del FBI”, indicó el DOJ. “La violencia instigada y llevada a cabo por Antifa y otros grupos similares en relación con los disturbios es terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia”.

El presidente también destacó la labor de la Guardia Nacional en Minneapolis, Minnesota, y pidió a los gobiernos estatales solicitar su despliegue en ciudades donde hay protestas, luego de incendios y cientos de detenidos en al menos 30 metrópolis la noche del sábado y madrugada del domingo.

“Otras ciudades y estados dirigidos por demócratas deberían ver cómo anoche se bloqueó totalmente a los anarquistas de izquierda radical en Minneapolis. ¡La Guardia Nacional hizo un gran trabajo y debería usarse en otros Estados antes de que sea demasiado tarde!“, dijo el presidente.

Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late!

