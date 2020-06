Familia de Floyd envía mensaje de paz y pide terminar destrucción en protestas

"Eso no traerá de vuelta a mi hermano", indicó Terrence Floyd

Terrence Floyd, hermano de George, dio un poderoso mensaje en el lugar donde murió el “Gigante Amable” asfixiado por la rodilla de uno de los cuatro policías que lo detuvieron en Minneapolis, Minnesota. Expresó dolor, tristeza, pero rechazó los actos violentos que se han organizado en todo el país. “Mi familia es una familia pacífica”, dijo.

El mismo día que una nueva autopsia confirmó que George Floyd murió asfixiado por la presión de la rodilla del ahora exoficial Derek Chauvin, Terrence clamó justicia, pero no con violencia.

“Entiendo que están molestos. Pero dudo que tengan la mitad de molestia que yo”, dijo Floyd. “Entonces, si no estoy aquí desenfrenado, si no estoy haciendo estallar cosas, si no estoy aquí afectando a mi comunidad, ¿qué están haciendo?… Eso no traerá de vuelta a mi hermano… Mi familia es una familia pacífica. Mi familia teme a Dios“.

Terrence dijo que el saqueo y la destrucción de propiedades puede hacer a las personas sentirse bien o que están defendiendo una causa con justicia, pero sus acciones no logran cambiar el sistema.

“En todos los casos de brutalidad policial, ha sucedido lo mismo: protestan, destruyen cosas y no se hay cambios. ¿Saben por qué no? Porque no son sus cosas (las destruidas), son nuestras cosas, así que quieren que destruyamos nuestras cosas. Así que hagamos esto de otra manera”, invitó.

Agregó que la mejor forma de luchar por la memoria de su hermano es utilizando los derechos que otorga la democracia: votar para cambiar la situación del país.

“Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y votemos”, dijo. “No solo por el presidente… voten por todos. Edúquense. No esperen a que alguien les diga quién es quién. Edúquense y sepa por quién están votando”.

Terrence vive en Brooklyn, Nueva York, pero viajó a Minneapolis para honrar la memoria de su hermano. Reconoció cambios necesarios, pero pacíficamente, insinuando que es necesario elegir a nuevos representantes.

“Vamos a cambiarlos, a todos, vamos a cambiarlos, y hagámoslo pacíficamente, por favor”, dijo. En memoria de George lanzó un canto de paz, invitando a elevar las manos y repetir: “Paz a la izquierda, justicia a la derecha”.

WATCH: Full speech by George Floyd's brother, Terrence Floyd, at site of George Floyd's death. pic.twitter.com/piEcnilzCb — NBC News (@NBCNews) June 1, 2020

El abogado de la familia de Floyd, Ben Crump, se sumó al llamado para detener la protestas violentas.

“Entendemos la ira justa… Pero la violencia es absolutamente inaceptable. Inaceptable para George e inaceptable para nosotros”, dijo. Incluso refraseó el mensaje que manifestantes han replicado una y otra vez: “No puedo respirar”, que habrían sido las últimas palabras de George. “Respiren por George. Respiren por la paz. Respiren por la justicia. Respiren para sanar a nuestro país”, repitió Crump.

La nueva autopsia, ¿nuevos cargos?

El abogado Crump reportó en un comunicado los resultados de la autopsia realizada por médicos a petición de la familia de Floyd. Los resultados fueron contrarios a un opinión médica oficial: el llamado “Gigante Amable” murió asfixiado, debido a la presión constante de su cuello con la rodilla del exoficial Chauvin.

El Dr. Michael Baden y la Dra. Allecia Wilson fueron los responsables del estudio forense.

El defensro pidió que los cargos contra Chauvin se modifiquen para asesinato en primer grado, en lugar de la acusación de homicidio en tercer grado.

“La presión sostenida en el lado derecho de la arteria carótida de Floyd impedía el flujo de sangre al cerebro, y el peso en la espalda impedía su capacidad de respirar”, indica el nuevo reporte médico.

Agregó que los médicos forenses determinaron que tener las esposas puestas y su posición perjudicaba la capacidad de funcionamiento de su diafragma.

“Lo que encontramos es consistente con lo que la gente vio. No hay otro problema de salud que pueda causar la muerte. La Policía tiene la falsa impresión de que si puedes hablar, puedes respirar. Eso no es cierto“, dijo el Dr. Baden.

El país acuartelado

Al menos 40 ciudades, incluida Nueva York, impusieron toques de queda y miembros de la Guardia Nacional se han activado en 23 estados y Washington, D.C.

El aumento de vigilancia se dio a la par que el presidente Donald Trump presionó a los gobernadores en una videoconferencia, donde los llamó “débiles” y presionó con mayor dureza.

“Tienen que dominar o parecerán un montón de idiotas, tienen que arrestar y juzgar a la gente”, dijo.

El mandatario ratificó su postura sobre los grupos extremistas de izquierda –los grupos antifacistas, conocidos como Antifa— a quienes se perseguirá como grupos terroristas.

“Es un movimiento, si no lo enfrentas, empeorará cada vez más”, dijo Trump. “El único momento en que tiene éxito es cuando eres débil y la mayoría de ustedes son débiles”.

Tras los desmanes frente a la Casa Blanca, la Administración Trump está desplegando un batallón de la policía militar en servicio activo que consta de 200 a 250 militares, confirmaron a CNN tres funcionarios de la Defensa.

La acción no requiere autorización del Gobierno local, aunque los militares harán labores de vigilancia, no de aplicación de la ley ni arrestos.

El tono del presidente Trump

Aunque se reconoce la importancia de la vigilancia y el rechazo a la violencia, varios líderes demócratas y republicanos lamentan la forma en que el presidente Trump enfrenta el conflicto, debido a su “tono”.

“Creo que el país definitivamente está buscando sanación y calma”, dijo el senador republicano John Thune. “Y creo que ese es el tono que el Presidente necesita proyectar cuando habla de lo que está sucediendo en todo el país”.

Un reporte de Axios indicó que el mandatario desató preocupaciones entre sus asesores, debido a los mensajes que ha publicado en Twitter y Facebook, especialmente el enviado el viernes, cuando se refirió a los manifestantes como “matones” y advirtió: “Cuando el saqueo comienza, comienza el tiroteo”.

A pesar de las críticas en su contra, el presidente Trump no ha cambiado su tono.