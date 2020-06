Pilar Rubio se defiende de las críticas por ejercitarse durante sus últimos meses de embarazo

View this post on Instagram

¡Llegando a la semana 31 ! No he notado cambios notables en estas últimas semanas, me encuentro bien pero sigo sin dormir del tirón ni una sola noche 😰. Me he medido y pesado. El contorno de la barriguita llega ya a 90,5 cm. y peso 68,1 kg. Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60 Kg y mido 1,72 m. no voy mal del todo…¿cómo lo lleváis vosotras? 😘