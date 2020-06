¿Son ovnis lo que se vio en la transmisión de la NASA durante lanzamiento del SpaceX?

Algunas personas que vieron la transmisión en vivo de SpaceX aseguran haber visto objetos voladores no identificados ajenos a la cápsula que transportaba a Bob Behnken y Doug Hurley , los dos astronautas de la NASA que llegaron el domingo a la Estación Espacial Internacional .

Muchos espectadores afirmaron que vieron ovnis en diferentes momentos. Un televidente compartió una de las imágenes en Twitter y escribió: “¿Vieron el ovni en la cámara hoy?. Acabamos de ver esto. Somos nosotros grabando desde nuestra televisión”.

Was that a ufo or something? at time T+ 00:14:11. It was rising from under the clouds so fast! #LaunchAmerica #SpaceX #ElonMusk pic.twitter.com/9Q0vliN1a3

— Xiny (@holipori) May 30, 2020