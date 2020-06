Trump amenaza con despliegue de Fuerzas Militares para controlar protestas

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con el despliegue de las Fuerzas Militares de Estados Unidos para poner fin a la violencia que se ha desatado con las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

Trump se dirigió a la nación desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca mientras la policía de Washington D.C. lanzaba gases lacrimógenos a los manifestantes.

“Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley”, dijo Trump.

Explosions can be heard faintly in the background as Trump's speech wraps up pic.twitter.com/tmPYKpNYbL

— Aaron Rupar (@atrupar) June 1, 2020