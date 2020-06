Además de Elizabeth Gutiérrez, los grandes romances de telenovela de William Levy

View this post on Instagram

Reposted from @adictadewillevy Junio, mes en el que se celebran los 12 años del debut de esta bella historia de amor. "Cuidado Con El Angel ⚠️👼🏻" la historia de amor de Juan Miguel y Marichuy ❤️ @maitepb @willevy _ _ Escribí tu nombre en todas las paredes de mi corazón. • • • #Adictasdewillevy #WilliamLevy #willevybrasil #williamlevyupdates #worldfans_willevy #Cojimar #Willevyupdates #williamlevyentertainmet #enbrazosdeunasesino #willevy @willevy #juanmiguel #cuidadoconelangel – #regrann