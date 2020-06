Alertan que se perderán 20,000 viviendas asequibles con recortes al presupuesto de la Ciudad

Un análisis asegura que la propuesta de la Administración De Blasio también provocaría la pérdida de 15,000 trabajos

Como parte de la severa crisis económica que vive la Gran Manzana derivada de la emergencia de salud del coronavirus, la Administración De Blasio propuso realizar recortes al Presupuesto Capital de la Ciudad por el orden de los $2,300 millones de dólares, pero varios concejales están alertando que la reducción de fondos es un ‘error capital’ que provocará la pérdida de al menos 20,000 viviendas asequibles y 15,000 puestos de trabajo.

Un análisis realizado por los concejales Brad Lander y Vanessa Gibson, en conjunto con la organización ‘New York Housing Conference’, asegura que la propuesta del alcalde Bill de Blasio en vez de traer alivio provocaría un mayor daño económico, al impulsar la pérdida de miles de empleos, viviendas asequibles y detener las necesarias mejoras de infraestructura que se necesitan hacer.

“Recortar el presupuesto de capital no brinda un alivio fiscal real, pero sí causa un daño muy real a la recuperación económica y social de nuestra ciudad”, dijo el concejal Lander, agregando que las inversiones de capital a largo plazo “en viviendas asequibles, infraestructura y desarrollo económico son una de las pocas estrategias anticíclicas de la Ciudad para crear empleos y estimular la economía en los próximos meses, y para fortalecer nuestra ciudad a largo plazo.

El estudio asegura que los recortes al plan de gastos de capital de cuatro años casi no ahorrarán dinero en el corto plazo, y por el contrario, advierte, el eliminar la vivienda asequible “significará que más neoyorquinos se enfrentan al desalojo y la falta de vivienda. Perder empleos significa más desempleados neoyorquinos. Retrasar las reparaciones de infraestructura significa mayores costos en el futuro”.

Además de New York Housing Conference, otras 160 organizaciones, activistas y funcionarios electos firmaron una carta haciendo un llamado al Alcalde para que revierta su decisión y no reduzca los fondos destinados a la vivienda asequible.

“La ciudad está experimentando un déficit presupuestario sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19“, dijo la concejal Vanessa Gibson. “Entendemos que deben hacerse recortes profundos y dolorosos para garantizar que la Ciudad continúe brindando servicios, pero los recortes al presupuesto de capital no generarán ahorros adicionales. A través de este presupuesto se crean empleos y se otorgan contratos a empresas para que inviertan en nuestra infraestructura”.

Gibson alertó: “Cortar o retrasar los proyectos exacerba aún más la pérdida de empleos en la ciudad de Nueva York, especialmente para los neoyorquinos de color. En un momento en que nuestra comunidad está sufriendo, no podemos intentar equilibrar el presupuesto a sus espaldas”.

El análisis de Lander y Gibson concluye que estos recortes no ayudarán a la Ciudad a abordar la pérdida estimada de ingresos fiscales por $9,000 millones de dólares durante los años fiscales 20 y 21, y no ayudarán a la Ciudad a equilibrar su presupuesto operativo y no fortalecerán la posición fiscal de la Ciudad.

Qué se perdería con el recorte al presupuesto: