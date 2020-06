Cuomo acusa a De Blasio y al NYPD de no hacer su trabajo para evitar saqueos y desmanes en NYC

El gobernador Cuomo pidió a su vez que se respete a los manifestantes pacíficos y exigió más oficiales policiales en las calles de Nueva York

Luego de los desmanes y saqueos que se registraron en la ciudad de Nueva York el lunes en la noche, donde hubo asaltos a tiendas como Macy’s, Best Buy y Lego, y fueron arrestadas más de 700 personas, el gobernador Andrew Cuomo acusó al alcalde Bill de Blasio y al NYPD de no haber hecho su trabajo.

El mandatario estatal señaló al Alcalde y a la Policía por fallar en su obligación de proteger a los neoyorquinos y sus propiedades, y exigió que enmienden su error, desplieguen a más uniformados y controlen las acciones criminales que puedan generarse de manera paralela alrededor de la ciudad con las protestas pacíficas contra la brutalidad policial y la muerte del afroamericano George Floyd.

“Creo que el Alcalde subestimó el alcance del problema. Creo que subestima la duración del problema y no creo que hayan usado suficiente policía para manejar la situación”, dijo Cuomo, advirtiendo que los actos delincuenciales no solamente ocurrieron en Manhattan sino también en Brooklyn y El Bronx. “Tiene 38,000 policías. Despliéguenlos. Dénles apoyo”.

El Gobernador destacó que las autoridades neoyorquinas no pueden negar que su accionar no fue el esperado, y mencionó que videos de los saqueos dejan ver claramente que hubo poca presencia policial.

“La Policía debe parar los saqueos y la actividad criminal, esa es su esencia. Ellos deben proteger a la comunidad y la propiedad, y no hicieron eso en Nueva York. Estoy decepcionado y molesto con lo que pasó anoche (lunes). Los policías en la ciudad no fueron efectivos haciendo su trabajo, punto. Tienen que hacer mejor su trabajo”, dijo el líder demócrata.

A pesar de su exigencia de desplegar mayor fuerza a pie, el político pidió a la Policía que no toque a los manifestantes que están ejerciendo su derecho de protestar de manera pacífica y que diferencien entre estos grupos y los que están cometiendo actos delictivos.

“Tienen que separar a los manifestantes de los saqueadores. Son dos diferentes respuestas, dos diferentes motivaciones, dos diferentes grupos de personas, dos diferentes asuntos. Los saqueos deben detenerse inmediatamente, punto”, afirmó el Gobernador. “Les pido a los manifestantes estar calmados, en paz, para que la policía no tenga que pasar mucho tiempo ahí y haga su trabajo con los saqueadores y la actividad criminal”.

¿Podría Cuomo remover a De Blasio?

Cuomo advirtió que el alcalde Bill de Blasio se niega a aceptar la ayuda de 13,000 miembros de la Guardia Nacional que están listos para apoyar a la Gran Manzana en el manejo de las protestas y los desmanes, y en un gesto que a algunos les sonó a una sutil advertencia, dijo que la única manera en que podría imponer el uso de esos uniformados era quitando al mandatario local de su cargo.

“¿Se puede desplazar a un alcalde? Sí. Un alcalde puede ser removido. No ha sucedido. No hay un precedente. Pero teóricamente es legalmente posible”, dijo Cuomo, advirtiendo que por ahora no está contemplado usar ese recurso, pero dejando ver que está disponible. “Es algo extraño tratar de hacerlo en esta situación. Creo que empeoraría una mala situación. Además, no creo que sea necesario, porque creo que la Policía de Nueva York puede hacer (su trabajo), porque la policía de Nueva York lo ha hecho antes”.

El mandatario estatal criticó nuevamente la manera agresiva con la que Trump ha pedido que se manejen las protestas y dijo que en Nueva York no se usarán tropas militares para hacerle frente a la situación, como sí ocurre en Washington. Además, pidió al Congreso que avance en la aprobación de leyes que responsabilice a las fuerzas policiales de sus abusos, y que ordene investigaciones independientes en casos de brutalidad inmediatamente para responder a las exigencias justas de los manifestantes.

“Lo que le pasó al señor Floyd es una desgracia y repugna a Estados Unidos, y repugna a cualquier buena policía, y no es un hecho aislado”, dijo Cuomo. “(Los manifestantes) quieren reformas que debieron hacerse hace 30 0 50 años”.

Toque de queda hasta el domingo

El alcalde Bill de Blasio, por su parte, anunció que el toque de queda se extenderá hasta el domingo cada noche desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. y a pesar de las críticas del Gobierno estatal y la oferta de usar a la Guardia Nacional, cerró la puerta a esa posibilidad.

“No necesitamos que la Guardia Nacional venga a la ciudad de Nueva York. Cuando las fuerzas armadas externas entran a las comunidades, especialmente en estas situaciones intensas, para las que no han sido entrenados, ese es un escenario peligroso”, dijo el Alcalde, sin referirse a las quejas de Cuomo, pero agregando que el NYPD garantizará el control de la situación. “Tenemos 36,000 policías que mantendrán a salvo esta ciudad… No permitiremos los actos de violencia y punto”.

De Blasio también fue determinante al lanzar una advertencia a los manifestantes que pretendan pasarse por encima el toque de queda. “Si quieres protestar, háganlo durante el día, pero luego váyanse a casa”.