Policía se suicidó por amor en Nueva York

Amy Fantauzzi, policía de Nueva York angustiada por problemas de relación, se disparó en la cabeza, dijeron fuentes de NYPD.

Fantauzzi trabajaba en la Comisaría 23 en East Harlem y fue encontrada muerta el domingo temprano por su novia, también agente policial, en la sala de su casa en Throggs Neck, El Bronx.

La occisa tenía 39 años y dejó una nota donde mencionaba problemas en su relación, dijeron las fuentes.

Oficialmente fue el segundo oficial de la ciudad en suicidarse este año, destacó New York Post.

A mediados de febrero, el detective Paul Federico, de 53 años, fue encontrado colgado en la casa de su madre en Queens.

El año pasado el suicidio policial fue particularmente alto en NYC: diez policía activos y al menos dos retirados se quitaron la vida en 2019. La cifra duplicó el promedio de NYPD de cuatro o cinco suicidios de oficiales al año.

