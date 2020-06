Sobreviviente de coronavirus recibe factura médica de $840,000 por el tratamiento

Robert Dennis, originario de Denver, pasó varias semanas en el hospital después de haber contraído el COVID-19. Al superar la enfermedad, el hombre regresó a su casa para continuar con su proceso de recuperación, pero recibió una amarga sorpresa cuando le entregaron la factura del hospital que era de $840,386.94 dólares, según se informó en el portal informativo de Orinoco Tribune.

US patient receives $840,000 bill for COVID-19 treatment intensive care for two weeks.https://t.co/LrdfMwzxK2

— Coronavirus Update (@Covid19Update24) May 31, 2020