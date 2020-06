Estaré orgullosa de continuar el legado del congresista José E. Serrano

Estaré orgullosa de continuar con el excelente legado de José E. Serrano cuando el salga del Congreso. El congresista José E. Serrano ha representado el 15° distrito del Congreso con valor y honor, durante 30 años. Nuestra comunidad en el sur del Bronx vivió tiempos difíciles en los años 70 y 80, y cuando Serrano fue elegido en 1990, estábamos encantados de tener un defensor de la clase obrera, de las personas de color y de los pobres, que nos representaba en los pasillos de Washington, DC, como uno de los miembros más progresistas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Estaré orgullosa de continuar con su legado.

En esa tradición, yo continúo orgullosamente. Estoy orgullosa de haber trabajado con el Representante Serrano, en su oficina del Congreso temprano en mi vida profesional. Habiendo vivido la falta de vivienda cuando yo era niña, y encontrar mi primer hogar en este distrito con mi mamá y mi hermanito, juré que pondría fin a la vergüenza colectiva de una sociedad que construye hogares con fines de lucro, no para la gente. Me uní a la oficina de Serrano para cumplir ese compromiso. Después de graduarme de la Universidad de Columbia, comencé mi carrera trabajando en la oficina del congresista Serrano como asistente congresional, donde ayudé con el trabajo de casos de vivienda e inmigración, conectando a la comunidad del Bronx con recursos de prevención de desalojos. Estoy orgullosa de la oportunidad que me dio el Congresista Serrano para servir a mi comunidad.

José Serrano fue un visionario, con posturas audaces y progresistas sobre temas locales e internacionales. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, fue un pacifista que dirigió con amor y solidaridad. Votó en contra de las guerras de Irak y Afganistán. Aquí, en el sur del Bronx, ayudó a asegurar el combustible de calefacción asequible para los residentes a través de un audaz acuerdo con el gobierno venezolano. Siempre colocó las necesidades del pueblo por encima de las ganancias de las corporaciones corruptas y la industria inmobiliaria. Serrano ha apoyado el movimiento de justicia ambiental. En los últimos años, ha defendido Medicare para Todos. A diferencia de mis contrincantes en esta contienda, lucharé por esto apasionadamente. Incluso mientras se prepara para retirarse, el Congresista Serrano ha persistido en su misión de liderazgo audaz y compasivo, presentando una propuesta para desviar fondos de una prisión de Mott Haven propuesta para ser utilizada para el alivio de COVID-19.

Mientras que los ricos y poderosos siempre han tratado de derribar este barrio, José Serrano estuvo allí para defendernos, y de él aprendí a dirigir con solidaridad. Cuando nos unimos, somos más poderosos que los fanáticos atrasados, los multimillonarios y los desarrolladores de bienes raíces de lujo que financian las campañas de mis oponentes, que están decididos a gentrificar y desplazar a los inmigrantes que han vivido en esta comunidad durante décadas. José Serrano nunca vendió su alma política a hombres blancos ricos. Y tampoco lo haré. Mi campaña tiene más donantes individuales y más pequeñas donaciones de dólares en el distrito que ninguna otra, porque la gente del sur del Bronx sabe que no podemos combatir el aumento del costo de la vivienda y al mismo tiempo recaudar millones de dólares en contribuciones inmobiliarias. Me enorgullece rechazar todas las contribuciones inmobiliarias y corporativas porque quiero mantener mi independencia y ser responsable solamente al pueblo Soy orgullosamente puertorriqueña y dominicana. Como miembra de la diáspora, me enorgullezco especialmente de la ascendencia africana que informa mi herencia latina.

Los medios de comunicación piensan que Rubén Díaz Sr. tiene esta elección ganada simplemente porque es ruidoso, franco y muy visible. Al igual que yo, puede hablar directamente con el 70% del distrito que habla español en casa. Pero yo tengo algo que al le falta. Dirijo un movimiento de base de clase obrera impulsado por el amor y la compasión. Esto significa que lucho por mi comunidad del Bronx: jóvenes o viejos, negros o latinos, legales o indocumentados. Lucho por todos.

Avanzaré una agenda de justicia radical. Una garantía de viviendas. Medicare para Todos. Un Nuevo Acuerdo Verde. La gente en El Bronx nunca deberían vivir con miedo a la falta de vivienda. Nunca deberíamos tener que elegir entre surtir una receta o comprar una MetroCard. Merecemos trabajos bien remunerados y gratificantes y una participación en asegurar el futuro verde de nuestros hijos.

Me postulo para el Congreso porque los tiempos drásticos requieren medidas drásticas. Necesitamos terminar con la falta de vivienda y garantizar la vivienda a todos a través de una Garantía de Viviendas. Necesitamos Medicare para Todos y un Nuevo Acuerdo Verde porque el asma está matando a nuestras familias. Necesitamos un Ingreso Básico Universal de $2,000 por mes para que ninguna familia tenga que elegir entre pagar facturas o comprar una tarjeta Metrocard. Todos merecemos obtener una educación pública gratuita de alta calidad e ingresar a la fuerza laboral con un trabajo bien remunerado con beneficios.

José Serrano mejoró la vida de tantas familias en el sur del Bronx y puede jubilarse con la frente en alto. Se lo debemos al representante Serrano, y su legado, para garantizar que la próxima congresista elegida para representar al sur del Bronx comparta su visión radical. José Serrano rechazó el dinero sucio y la política de pago por juego que ha corrompido durante demasiado tiempo la política del Bronx. Es triste que algunos de mis oponentes hayan dejado manipular por la industria inmobiliaria, y es triste que algunos de ellos estuvieran tan impacientes por desafiar a este gran hombre para promover sus ambiciones políticas.

Entré en esta contienda después de que José Serrano anunció su retiro. Al igual que la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que apoya con entusiasmo mi campaña, estoy lista para representar el sur del Bronx con corazón e integridad, al igual que José.

-Samelys López es candidata al escaño del Congreso por el Distrito 15 que deja vacante José Serrano.