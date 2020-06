230 empleados critican al alcalde de Nueva York en una carta; protestas llegaron hasta su casa y miles piden su salida

Aunque NYC se prepara finalmente para reabrir tras de cuarentena, ésta ha sido una semana de tensiones y malas noticias para el alcalde Bill de Blasio.

Luego de los saqueos del lunes y la detención de su hija el sábado en una protesta de la que él dijo estar “orgulloso”, siguen creciendo las voces en su contra, algunos incluso pidiendo su remoción.

Pero mientras unos lo acusan de permitir abusos policiales, otros cuestionan que haya permitido los saqueos.

Primero fueron el gobernador Andrew Cuomo y otros políticos de su propio partido y de oposición, además de dueños de negocios afectados. Después, ayer 230 empleados actuales y previos de De Blasio criticaron su gestión policial en una carta abierta publicada anoche.

La misiva, que puede leerse aquí, critica “la brutalidad perpetrada por NYPD durante las recientes protestas contra la violencia policial y la negativa del alcalde a criticar a la policía de Nueva York por esa brutalidad”.

Los empleados dijeron en la carta que si bien tenían esperanzas de que De Blasio fuese “radical en la política de justicia penal”, temen que nunca se produzca un cambio real.

Citan su negativa a despedir al oficial Daniel Pantaleo -quien luego sí fue removido- tras la muerte de Eric Garner, un hombre negro en Staten Island; y lo que ellos llaman “el rechazo de medidas básicas de responsabilidad como hacer pública la información sobre oficiales de policía acusados ​​de mala conducta”, entre otras cosas.

Los que firmaron la carta hicieron cuatro propuestas que lucen poco probables, pero piden que el alcalde las active antes de que termine su cargo el 1 de enero de 2022.

Quieren que reduzca el presupuesto de NYPD en $1 mil millones de dólares en el próximo año fiscal y reasigne el dinero a los servicios sociales; que despida a todos los oficiales de policía de Nueva York que hayan utilizado fuerza excesiva o cubierto sus insignias en las protestas; divulgue nombres y registros disciplinarios del personal acusado de usar fuerza excesiva u otra mala conducta; y se cree una comisión independiente para investigar al alcalde y la respuesta de la policía de Nueva York ante las protestas a raíz de la muerte de George Floyd.

En una declaración en respuesta a la carta, la secretaria de prensa del alcalde, Freddi Goldstein, destacó su historial sobre la reforma de la justicia penal.

De Blasio “Ha trabajado mano a mano con los reformadores para cambiar fundamentalmente la policía en esta ciudad y poner fin a la era del encarcelamiento masivo. Y no hemos terminado”, dijo su vocera a Pix11.

También ayer, la protesta contra “la brutalidad policial” reunió a miles de personas a las afueras de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, en el UES, retando el toque de queda, informó The New York Times.

Irónicamente, De Blasio mantiene tensas relaciones con NYPD y los sindicatos policiales lo han acusado reiteradamente de quitarles apoyo y autoridad.

Un pedido de remoción en Change.Org creado el año pasado cuando De Blasio se lanzó a las primarias presidenciales Demócratas, cobró fuerza en los últimos días. De momento suma más de 114 mil firmas y la meta original se duplicó de 75 mil a 150 mil.

De Blasio asumió en 2014 y se encuentra en su segundo período como alcalde de la compleja ciudad más poblada del país, llamada “la capital del mundo”.

At around 9 pm, officers holding shields & batons moved in from all sides. The protesters held up their hands.

“Don’t shoot,” they chanted.

The standoff quickly devolved into chaos as officers began pushing.

Swinging their batons, they struck 1 woman.https://t.co/BL8R0vyMXY

— N. Parish Flannery (@NathanielParish) June 4, 2020