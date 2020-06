¿Cuáles son los signos que más pelean?

Hay signos del Zodiaco que tienden a estar siempre a la defensiva y cuando no están en su mejor momento desquitan su ira con quien sea

Existen personas que parecen tener siempre listo el guante de box para dar el golpe ante la más mínima amenaza y creen que todo mundo conspira en su contra por lo que su alarma defensiva se mantiene en alerta máxima a cualquier hora del día.

No es que sean malhumorados ni sean imposibles de tratar; su poca paciencia, impulsividad, ego o sensibilidad los hace sentir vulnerables e instintivamente se defienden. Descubre si estás en el listado de los signos que más pelean.

Aries

Tienden a ser personas con poca paciencia y de inmediato se irritan cuando se sienten amenazados. Por si fuera poco, no le gusta admitir cuando se equivocan y defienden su punto a pesar de que se saben equivocados. Son tan apasionados que es casi imposible ganar una pelea contra un Aries, siempre quieren tener la última palabra y más cuando se trata de justicia.

Cáncer

Si bien suelen ser sensibles y cariñosos, tienen un lado oscuro y ese es su mal genio. Esto es porque les gana más el corazón que la razón, si los ofendes nunca lo olvidarán a pesar de que te hayas disculpado más de una vez y te lo recordarán en el momento que menos te lo esperas.

Géminis

Es un luchador por naturaleza y no duda en saltar al ring cuando sabe que tiene la razón. Es el signo que más se pone a la defensiva, esto es por su personalidad dual que los hace cambiar su estado de ánimo de un segundo a otro. No son de los que se quedan callados, sin embargo, no suelen ser vengativos.

Leo

La personalidad de Leo es feroz, intensa y poderosa. Cuando hay una diferencia de opinión, por más mínima que sea, imprimirán su máximo esfuerzo para defender su punto de vista. Su lenguaje corporal es tan exagerado que podría ser amenazante para los demás.

Escorpión

Lo que hace figurar a Escorpión en este listado es su poca flexibilidad cuando sabe que tiene la razón y necesita que los demás lo reconozcan. Puede pasar horas discutiendo y no se cansará hasta que la otra parte lo entienda. Además, si lo ofendes no se detendrá y será capaz de penetrar tus emociones con el aguijón de su desprecio.

