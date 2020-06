El más costoso y excéntrico manicure de Kylie Jenner

La empresaria puede darse muchos lujos increíbles

Kylie Jenner puede que no sea una multimillonaria después de todo, pero eso no significa que no tiene una gran cantidad de dinero que gastar en excéntricos lujos. Y una de las cosas en las que puede gastar su dinero es en su belleza. Así lo demostró hace un año cuando se hizo un manicure de más $100 dólares.

A la socialité le pareció muy buena idea ponerse un billete de $100 dólares en las uñas, por lo que destruyó el dinero para que pudieran formar parte de su manicure.

Con exactitud no se sabe cuánto le costo el manicure, pero es obvio que le costó más de $100 dólares. Muchos aseguraron que bien pudo haber usado dólares falsos para hacerlo, pero todos creen que realmente se trató de un billete de verdad, pues Kylie siempre lleva las cosas a otro nivel.

