El totalmente nuevo Batimóvil de la próxima película revelado en nuevas fotos

El Batimóvil es el ficticio automóvil conducido por el superhéroe Batman. El Batimóvil es un vehículo fuertemente armado que es usado por Batman en su lucha contra el crimen.

El Batimóvil apareció por primera vez en mayo de 1939, donde se lo describió como un auto rojo de apariencia normal. Su aspecto ha variado, pero desde sus primeras apariciones, el Batimóvil ha tenido un destacado motivo, normalmente en forma de ala que incluye aletas traseras.

Las historias y películas de Batman han sido muchas, las representaciones del vehículo han evolucionado junto con el personaje y cada encarnación refleja las tecnologías evolutivas de los automóviles

El próximo año llegara una nueva edición del superhéroe y con un nuevo y totalmente rediseñado Batimóvil.

El usuario de Twitter @TheBatRobert publico cuatro imágenes que supuestamente provienen del sitio web de Jeff Frost, quien se cree que es un creador de modelos conceptuales que trabaja en la película.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv

— The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020