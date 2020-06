Hackers iraníes y chinos atacaron las campañas de Trump y Biden

Piratas informáticos con origen en Irán y China atacaron las campañas electorales de los presumibles candidatos a la Presidencia de Estados Unidos en noviembre, Donald Trump y Joe Biden, según reveló Google este jueves.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el director del Grupo de Análisis de Amenazas de Google, Shane Huntley, explicó que los ataques se dirigieron a las cuentas de correo electrónico de Gmail de trabajadores de ambas campañas, pero que por el momento no tienen constancia de que los hackers lograran acceder a ninguna de ellas.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG

