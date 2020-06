Mike Tyson no podría vivir sin su esposa, confesó que se suicidaría si no la tuviera

Mike Tyson se casó con Lakiha Spicer en 2009, a quien considera su maestra y la persona que lo mantiene por el buen camino.

“Iron Mike” le confesó al rapero TI: “Sin mi esposa, soy un animal salvaje. Miro a las mujeres de manera diferente a medida que envejezco. Cuando era más joven, las veía como un placer. Ahora que soy mayor, los veo como una mitad.

“Me hace darme cuenta de que soy un hombre. Y en esta etapa de mi vida, ellas son mis maestras”.

Mike Tyson continuó diciendo que su necesidad de casarse fue la razón por la que llegó al altar tres veces.

“Por eso me casé tres veces, porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me mataré”.