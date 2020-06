Muertes, drama y fiestas: el año más caótico de Floyd Mayweather Jr.

Apenas entramos a la mitad del 2020 y el exboxeador Floyd Mayweather Jr. ha vivido de todo, ya que a pesar de estar retirado, su figura no deja de acaparar los reflectores.

Apenas comenzaba el año y mientras se le anunciaba como el “Mejor Boxeador de la Década”, ‘Money’ causó revuelo al insinuar un posible regreso a la actividad, luego de que publicó en su cuenta de Instagram un par de posters junto a los peleadores de artes marciales mixtas Khabib Nurmagovedov y Conor McGregor, este último con quien peleó su último combate en 2017, dejando entrever que estaba listo para volver.

Incluso, esto provocó que empresarios árabes ofrecieran $85 millones de dólares al ruso para que aceptara la pelea, en tanto, Floyd quería la nada despreciable cantidad de $600 millones de dólares.

Una de las características de ‘Money’ es su extravagancia y su presencia no pasa desapercibida, en el Super Bowl llamó la atención al asistir con una chaqueta Louis Vuitton de $6,500 dólares, pero también hubo escándalo ya que se le acusó de agredir a un fanático que se le acercó a pedirle una foto en Miami. Días después, volvió a ocurrir con otro fan, hecho que fue captado en video y se hizo viral.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Feb 2, 2020

En marzo pasado, Mayweather recibió una noticia devastadora, luego de que su expareja, Josie Harris, con quien tuvo tres hijos, fue encontrada muerta dentro de un automóvil en su casa. El exboxeador utilizó sus redes sociales para dedicarle varios recuerdos e incluso dijo que ahora un ángel lo cuidaba desde el cielo.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Mar 13, 2020

Tan solo unos días después, vino otro duro golpe para ‘Money’, su tío y entrenador, Roger Mayweather, falleció por complicaciones de salud. “Mi tío fue una de las personas más importantes en mi vida dentro y fuera del ring“, dijo Floyd quien prometió convertirse en entrenador en honor a Roger. Debido a estas pérdidas podría posponer su regreso hasta el próximo año.

Floyd Mayweather's uncle, legendary boxer and trainer Roger Mayweather, has passed away at the age of 58.

En abril, su hija Iyanna de 19 años fue arrestada por apuñalar a a la madre del hijo de su novio, el rapero Youngboy. La chica salió libre bajo fianza y con una orden de restricción.

La pandemia de coronavirus sacó el lado bueno de Mayweather, quien se ha dedicado a donar dinero para las personas más desprotegidas durante estos meses, aunque también ha estado en la polémica por romper la cuarentena. Se le ha visto paseando en bicicleta en Los Ángeles, además de que asistió a una fiesta a finales de mayo en Arizona.

Mayweather ha sido una de las voces más fuertes por el asesinato de George Floyd a manos de policías en Minnesota, por ello ha ofrecido su apoyo y pagará cerca de $90,000 dólares para los funerales de la víctima en Minneapolis, carolina del Norte y Houston.

Kudos to @FloydMayweather. He's paying for the funeral services of George Floyd, who was murdered in the hands of police.

A copy of the cashier's check obtained by @TMZ_Sports indicates it was for $88,500.

— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) June 2, 2020