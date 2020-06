“No alarmarse ni caer en psicosis” pide AMLO por récord de muertos por coronavirus “es un ajuste””

A pesar de la situación, el mandatario reitera que la pandemia "se ha domado"

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no caer en psicosis y no alarmarse luego de que se diera a conocer el miércoles que se registraron 1,092 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus, lo que representa una cifra récord, ya que eso se debe a un ajuste en la cifra de decesos que fueron confirmados durante los últimos días y que apenas se dieron a conocer.

“Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o dictaminado”, aseguró López Obrador en conferencia de prensa desde Palenque, Chiapas, donde realiza una gira de trabajo.

López Obrador insistió de que se trata de “un proceso de actualización” de los datos y aseguró que “no significa que hayan fallecido en un día más de 1,000 personas”.

México registró el miércoles la mayor cifra de contagios y muertes por COVID-19 para un solo día con 1,092 decesos y 3,912 casos nuevos, hasta acumular 11,729 muertos y más de 100,000 contagios en lo que va de pandemia.

Por primera vez se superaron los 1,000 fallecidos registrados en un día, muy por encima del anterior pico, que fue el 26 de mayo con 501 decesos.

López Obrador admitió que estas cifras “seguramente generaron preocupación en el país”, pero pidió que “no haya psicosis ni temor” porque los nuevos fallecimientos reportados no sucedieron en un solo día.

“Ayer mismo, hubo menos fallecidos en el país que los 1,000 registrados (…) No nos alarmemos”, dijo.

El presidente aseguró que se está “domando” la pandemia y pidió “no relajar la disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna”.

“Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo indispensable”, indicó.

“Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”, pidió el mandatario mexicano.

En su habitual tono contra la prensa, López Obrador reprochó al periódico Reforma haber publicado que México es el “tercer país” con más muertos por la pandemia, un dato erróneo según el mandatario.

Lo que realmente publicó este medio es que México forma parte de los únicos “seis países que han reportado más de 1,000 muertos en un día”, tal y como le explicó un reportero.

A pesar de su erróneo señalamiento, el mandatario no rectificó y dijo que dicho artículo tiene “intención de alarmar”.

De acuerdo con un cuadro elaborado por el Gobierno mexicano, México ocupa el puesto número 18 en la lista de países con más muertos en relación a su población, encabezada por Bélgica, Reino Unido, España e Italia.

Las cifras sobre la magnitud de la pandemia en México han generado suspicacias porque es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos pruebas realiza, por lo que el mismo Gobierno estima que el dato real de contagios podría ser nueve veces mayor al registrado.

Las autoridades también han admitido que hay un subregistro en las cifras de muertos, dado que muchos pacientes llegan tan graves a los hospitales que fallecen sin que se les hiciera la prueba.

En estos casos, un comité científico estudia si el deceso fue por COVID-19 y, de confirmarse, se suma a los datos oficiales con días o semanas de retraso.

Investigaciones periodísticas han estimado que el número de fallecimientos en la Ciudad de México, foco rojo de la pandemia, sería tres veces mayor a los reportados.

Con información de agencias