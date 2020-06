“No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho a que no dé coronavirus”, dice AMLO

Dice que él tiene su conciencia tranquila

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no mentir, no robar y no traicionar ayuda a no contagiarse de coronavirus, luego de pedir no caer en psicosis por la cifra récord por COVID-19, que fue el miércoles de 1, 092 muertos en un solo día fue por un ajuste en la cifras.

El mandatario pidió a los mexicanos no bajar la guardia y seguir con las medidas de sana distancia para evitar una mayor propagación del coronavirus., incluso “dio consejos” de cómo se puede frenar el COVID-19

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, afirmó López Obrador durante conferencia de prensa desde Palenque, en Chiapas.

El mandatario afirmó que al retomar sus giras de trabajo al inicio de la “nueva normalidad, ha sido muy cuidadoso con las medidas sanitarias como es mantener una sana distancias y el lavado frecuente de manos.

“Yo soy cuidadoso. Lo mismo que recomiendo y me han dicho, la sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, indicó López Obrador.

El mandatario indicó también que los 1,092 muertos por coronavirus, contabilizados el miércoles, no es para alarmarse ni caer en pscosis, sino que se debe a un ajuste de los decesos que ocurrieron en días pasados, pero que no se había comprobado que habían sido por COVID-19.}