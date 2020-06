Siete personas salen disparadas al volcarse auto en Queens

Siete personas fueron expulsadas de la parte trasera de una camioneta en movimiento en Belt Parkway (Queens) la madrugada del martes, hiriendo gravemente a tres de ellas, una de los cuales impactó en un árbol, según la policía.

Se cree que la camioneta viajaba a alta velocidad. El percance ocurrió aproximadamente a las 3:30 a.m, cuando se volcó el vehículo de la empresa de mudanzas “Jamaica Moving and Storage” que viajaba hacia el este en Belt Parkway, en aproximadamente 84th St.

Al caer, se abrieron las puertas traseras, expulsando a siete personas sentadas en el piso, detalló amNY.

La policía y los bomberos se apresuraron a la escena, donde encontraron a numerosas personas heridas en la carretera y en la maleza alrededor.

Tres de los heridos se encontraban en estado crítico y la mayoría fueron trasladados al Hospital Jamaica.

Un adolescente fue llevado al Long Island Jewish Hospital con graves lesiones traumáticas.

Ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente, según la policía del Distrito 106.

