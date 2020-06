El niño indio que anticipó el coronavirus predice “nueva tragedia el año próximo”

Además de ser astrólogo, Abhigya Anand de 14 años es arquitecto y analista de valor de oro

Abhigya Anand es un niño oriundo de India, cuya popularidad comenzó tras viralizarse un video que fue grabado en agosto del 2019 en el que, se dijo, “predijo el coronavirus”. Ahora, el joven de 14 años volvió a estar en el centro de la atención por lanzar nuevos pronósticos, como el supuesto fin de la pandemia y “una nueva tragedia que estallará el año próximo”.

Quién es Abhigya Anand

Abhigyan Anand nació en Karnataka, un estado del suroeste de la India. Es, además, un joven precoz y versátil: además de ser astrólogo -razón por la cual ahora se eyectó su popularidad-, es arquitecto y analista de valor de oro. En las tres disciplinas se destaca por ser el más joven del mundo. Según ZeeNews , obtuvo un posgrado en Microbiología ayurvédica y fue la persona más joven en graduarse en su licenciatura en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones humanas.

Él y su hermana tienen un canal con más de 700 videos, 300 de los cuales son sobre astrología, Vastu Shastra y medicina ayurvédica. Con más de cinco millones de suscriptores en su canal de YouTube, los hermanos tienen adeptos que son fanáticos de su trabajo, y clientes para los que trabajan como consultores.

En todas sus entrevistas y charlas públicas, Abhigyan Anand habla con fluidez sobre cualquier tema sobre el que se le pregunta: además de ser un gran orador maneja grandes volúmenes de información, razón por la que recibió el Premio Global Child Prodigy , por ser uno de los cien talentos infantiles destacados del mundo. Dentro del campo de la astrología, Anand se especializa en la “astrología financiera”, que, según dice la prensa india, es su tema principal de estudio. Además, estudió sánscrito y lo enseña ad honorem a otros estudiantes.

Las predicciones de Abhigyan Anand

El video por el que se popularizó en las últimas semanas, muestra que en agosto de 2019, el joven publicó un video en el que advertía que “una enfermedad mortal llegará a todos los rincones del mundo”, y que comenzaría en noviembre de 2019.

El material, titulado “Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020 (Severo daño para el mundo desde noviembre de 2019 a abril de 2020)”, dio la vuelta al mundo por ” haber anticipado el coronavirus”.

Ahora, Abhigyan Anand se pronunció sobre el fin de la pandemia , que, según sus palabras, será el 6 de septiembre. Si bien en principio esta parece una buena noticia para quienes creen en la astrología, el joven hizo otros anuncios y dijo que ” se viene algo pero que el coronavirus “. Basado en ecipses solares y en la alineación de los planetas, Anand dice que el 20 de diciembre se gestará una nueva tragedia que estallará en marzo de 2021 .

“Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro”, advirtió. Y dio como pauta cuidar la naturaleza: “Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra”. El video, titulado “predicciones para 2020-21, fue removido por YouTube por “infringir los lineamentos de la comunidad”, asunto que Abhigyan Anand criticó en un clip posterior.

