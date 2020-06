Trabajador muere al caer desde el techo del SoFi Stadium de Inglewood

Un trabajador en las obras de construcción del SoFi Stadium murió este viernes al caer desde el techo del majestuoso estadio angelino, confirmaron las autoridades y la empresa constructora.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 11:44 am. La persona, que no ha sido identificada, fue declarada muerta en el lugar. Según Los Angeles Times, la caída fue de entre 50 y 60 pies.

ESPN reportó que el hombre fallecido se dedicaba a obras de acero. El estadio tiene un techo translúcido del cual cuelga una megapantalla llamada “The Oculus”, la más grande de todos los deportes y que tiene forma semicircular. El estadio se caracteriza entre otras cosas por tener tribunas muy altas y verticales.

working so close to where he fell. Prayers to his family. 🙏🙏 Not everyone goes home today and it’s such a horrible feeling . #unionstrong #sofistadium pic.twitter.com/0hDftspQ5u

Las obras de construcción del estadio fueron suspendidas de inmediato según los reportes mientras el accidente es investigado.

“Este es un día extremadamente triste. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y colegas en este momento extremadamente difícil”, dijo en un comunicado la empresa constructora, Turner-AECOM Hunt.

“Trabajamos extremadamente fuerte para prevenir días como estos y hemos interrumpido todas las actividades de construcción”, agregó la empresa, que dijo que pondrá a disposición de los trabajadores servicio de terapia para apoyarlos drante las siguientes semanas.

El estadio, con un costo récord de alrededor de $5,000 millones de dólares, se encuentra casi terminado, pero ha tenido varios contratiempos en su construcción, incluyendo 12 trabajadores enfermos de COVID-19 reportados.

The death came a day after the number of known cases of COVID-19 among workers at the stadium increased to 12, seven of them coming in the last eight days. https://t.co/rowja6clKw

— Los Angeles Times (@latimes) June 5, 2020