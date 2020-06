Héctor Sandarti habla de las negociaciones para su regreso a la TV tras su salida de Un Nuevo Día

El conductor asegura que regresará a México solo por su residencia, pero que de momento se mantiene en Miami por las negociaciones de su regreso a la televisión

A través de Instagram Héctor Sandarti habló de las negociaciones formales que está manteniendo para regresar a la televisión, después de su inesperada salida de Un Nuevo Día.

Casi una hora estuvo Sandarti conversando con su público y hablando del nuevo rumbo que tomará su vida. Como introducción a su conversación sonó de fondo el éxito de Jorge Celedon: “Que Bonita Es Esta Vida”, conocido también como “Jorgito Celedón”, él es un cantante y compositor colombiano de vallenato.

Según contó Héctor Sandarti esta canción llegó a él gracias a Rashel Díaz, quien solía poner esta canción cuando estaban en maquillaje antes de salir al show en Telemundo. “Extraño a mis compañeras de maquillaje, que las extraño tanto les mando un beso. ustedes saben quiénes son: Dima, Elenita, Carmen, Andrea Leticia… ustedes eran las que se encargaban de ponernos guapos todos los días en Un Nuevo Día“.

A través de este en vivo el conductor quiso responder todas las preguntas que tienen sus fans, por esta razón habló de su nuevo trabajo y su regreso a México.

“Sí me voy a México porque ahí está mi casa, mi familia y ahí está mi residencia. Regreso a México porque no puedo darme el lujo de vivir aquí, porque estamos en conversaciones interesantes con respecto a mi futuro”, aseveró el conductor. “Regreso a México por un tema de residencia”, recalcó.

Sobre las negociaciones para su regreso a la televisión explicó: “Desde ese viernes que anuncié mi salida del show, prácticamente desde ese día mi agente empezó a recibir llamadas de interés de televisaras proponiéndome proyectos. Lo que a mi me dio un descanso en el corazón. Esto me hablo del cariño o del buen momento de mi carrera. Propuestas de empresas incluso con las que yo no he trabajado”.

“Han habido negociaciones, han habido propuestas en firme, incluso pues sí que la prensa mencionó, no todo es real. Pero bueno, hoy les puedo decir que hay una posibilidad muy grande que haga algo próximamente en la televisión, no les puedo decir ni con quién ni en dónde porqué es parte de lo que tengo que mantener en silencio”.

Ante la felicidad que alberga su corazón debido a que pronto volverá a tener empleo, ya que el guatemalteco asegura que quiere regresar hacer televisión, dijo que le daba las gracias a sus seguidores, que desde el primer momento lo motivaron con frases como: “Cuando se cierra una puerta se abre otra”. El guatemalteco agradeció también las oraciones de sus fans, el cariño de su público, pero también hizo un llamado en relación al trato que están viviendo sus ex compañeros de Un Nuevo Día, quienes a través de Instagram están siendo víctimas insultos y rechazos después de la salida de Héctor Sandarti.

“Mis compañeros de Un Nuevo Día no tienen nada que ver con mi salida. No me gusta que alguien que pueda ser un seguidor mío y le gusta mi trabajo puedan tener una actitud negativa con respecto con mis compañeros, ellos al igual que mi servidor estuvieron muy tristes con mi salida. Así que por favor respétenmelos muchos, porque yo de verdad los quiero, así que ahí les encargo para me los traten bien”.

Sobre las negociaciones con las nuevas televisoras que quieren sus servicios volvió a decir: “Se los puedo decir abiertamente, han habido propuestas en firme. Hoy les puedo decir que hay una luz en el camino y hay una posibilidad muy grande de que haga algo próximamente en la televisión”.

Pero el conductor y comediante recalcó que de momento no puede dar nombre ni asegurar fechas sobre su regreso, porque todo eso forma parte de la negociación, pero sí fue claro al decir que probablemente durante su próximo Live estará develando más información al respecto, sobre todo si para ese entonces ya todo está confirmado.

Sandarti aprovechó también para agradecer el cariño del público al que logró conquistar después de dos años en Telemundo, ya que ahora cuenta con fans de varios países como Chile, República Dominicana, Panamá, Cuba, Canadá, Costa Rica y Nicaragua entre otros. “Tengo saludos de Corea”, exclamó sonriente.

Esta es la canción que tanto le gusta actualmente a Héctor Sandarti, la cual conoció a gracias a Rashel Díaz.